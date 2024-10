Luis Enrique - PSG : Le grand défaut de Mbappé révélé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La chaîne Movistar + diffuse, actuellement, un documentaire sur Luis Enrique. Pendant dix-huit mois, le réalisateur, Duncan McMath, et Zoom Sport, ont pu filmer le coach du PSG au cours de son parcours à Paris. L'occasion d'en savoir plus sur la méthode Luis Enrique, mais aussi d'apprécier les nombreux coups de gueule du technicien espagnol.

Luis Enrique entretient une relation délicate avec les médias depuis plusieurs années. Pourtant, le coach du PSG a accepté d’accueillir dans les couloirs du centre d’entraînement deux journalistes, qui ont filmé le quotidien d’un club, mais aussi d’un technicien espagnol.

Luis Enrique avait expliqué sa tactique

Au cours de son documentaire, les supporters peuvent apercevoir un Luis Enrique concerné, qui n’hésite pas à expliquer ses choix. En avril dernier, après une défaite face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3), le coach du PSG avait expliqué sa position avec Kylian Mbappé.

« Mbappé ? Ce n'est pas un joueur qui défend »

« Notre pressing est conditionné par un joueur : Mbappé. Ce n'est pas un joueur qui défend, il ne l'a jamais fait et ça lui coûte. Donc on a adapté notre système pour qu'en défense, il coure le moins possible. Pourquoi ? Parce qu'il met 50 buts et délivre 25 passes décisives » avait déclaré Luis Enrique dans des propos rapportés par L’Equipe.