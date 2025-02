L’OM annonce un grand changement !

La rédaction

Privé de son capitaine Leonardo Balerdi, suspendu, l’OM doit revoir sa défense pour affronter Auxerre. Roberto De Zerbi loue l’importance de l’Argentin et hésite encore sur son remplaçant. Amir Murillo, Kondogbia, Rongier ou Luiz Felipe ? Le coach marseillais devra trancher pour maintenir la solidité défensive de son équipe en son absence.

L'OM se déplace à Auxerre dans le cadre de la 23e journée et Roberto De Zerbi devra composer sans son capitaine. Leonardo Balerdi (26 ans) est suspendu après une accumulation de cartons jaunes. Un casse-tête se présente donc pour l'entraîneur de l'OM dans la composition de son effectif. Si Amir Murillo est pressenti pour occuper le poste de défenseur central droit, la bataille pour les deux autres postes en défense risque d'être rude.

Qui pour remplacer Balerdi ?

Interrogé sur l'absence de Balerdi en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s'est montré très élogieux envers le capitaine de l'OM et a évoqué ses remplaçants :

« Balerdi, c'est une absence lourde. Il est en forme, généreux sur le terrain, où il donne tout et il aide tout le monde. Quand on a ce joueur qui peut aider à combler les erreurs des autres, c'est un joueur vraiment formidable. On trouvera le remplaçant demain : Kondogbia, Rongier, Murillo, Cornelius… Il faudra voir aussi pour Luiz Felipe et son état physique, car c'est le doublon naturel. »

« Des joueurs capables de faire un bon match »

Amir Murillo était également présent lors de la conférence de presse de ce vendredi. Souvent titularisé aux côtés de Balerdi, le défenseur de l'OM ne se fait pas de souci quant à la profondeur de l'effectif marseillais :

« Nous connaissons l'importance de Balerdi, notre capitaine, mais je crois que nous avons des joueurs capables de répondre à son absence et de faire un bon match à ce poste. On a les capacités. »