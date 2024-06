Mercato - RC Lens : Un énorme transfert en préparation ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato du RC Lens pourrait être marqué par l’arrivée d’un grand buteur. Elye Wahi pourrait être vendu pour remplir les caisses, tandis que Georges Mikautadze pourrait débarquer dans le Nord. Si l’AS Monaco garde un temps d’avance dans ce dossier, les Sang et Or gardent une petite chance. Explications.

Le mercato estival du RC Lens pourrait connaître un grand chamboulement. Quelques jours après la nomination de Will Still au poste d’entraîneur, les premiers chantiers estivaux du club artésien vont pouvoir commencer. L’une des grandes pistes des Sang et Or pour cet été se nomme Georges Mikautadze. Après une grosse deuxième partie de saison, l’attaquant de Metz va quitter le club messin, qui l’a récemment racheté à l’Ajax contre 15M€.

EXCLU @le10sport : Le RC Lens a dégainé une offre pour Georges Mikautadze (Metz) !▶️20 M€ + bonus ▶️Offre quasi similaire à celle de Monaco▶️ Le joueur doit prendre une décision…https://t.co/BmgWG5ogAI — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 17, 2024

Où je vais aller ? En France »

« Oui ça me soulage, maintenant tu sais où tu vas aller. Il ne reste plus qu’à se concentrer sur cet Euro. Où je vais aller ? (rires) En France » , déclarait récemment l’international Géorgien actuellement présent en Allemagne. A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe , l’AS Monaco reste en pole position pour signer Georges Mikautadze. L’attaquant géorgien aurait même rencontré les dirigeants monégasques. Cependant, l’opération pourrait prendre du plomb dans l’aile. En effet, l’Equipe révèle que l’absence de droits TV en Ligue 1 pour la saison prochaine complique sacrément l’opération. De quoi laisser une chance au RC Lens dans ce dossier épineux possible.

Le RC Lens garde ses chances dans ce dossier