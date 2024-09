Mbappé : Un sacré bourbier l’attend !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On connaissait Kylian Mbappé le joueur de foot, voilà qu’on le découvre désormais en tant que propriétaire de club. En effet, récemment, le numéro 9 du Real Madrid a décidé de racheter 80% des parts du Stade Malherbe de Caen, moyennant 20M€. Un nouveau projet donc pour Mbappé, mais ça s’annonce délicat visiblement. Explications.

Voilà une casquette qu’on n’attendait pas pour Kylian Mbappé, du moins pas dans l’immédiat. Alors qu’il vient à peine de quitter la France avec son départ du PSG, il a décidé de garder un lien avec le football français. Mbappé est ainsi aujourd’hui l’actionnaire majoritaire du Caen en Ligue 2, ayant acheté 80% des parts du club normand.

« Le club est dans le rouge financièrement »

Nommé président du Stade Malherbe de Caen, Ziad Hammoud s’est exprimé auprès de Ouest France sur la santé financière du club normand. Le constat est inquiétant : « On ne va pas se mentir, le club est dans le rouge financièrement ».

« Des investissements vont arriver »

Mais voilà que Kylian Mbappé pourrait remédier à cela prochainement, en injectant de l’argent. « Des investissements vont arriver et ils vont être assez massifs dès cette année pour le remettre à flot et surtout commencer les initiatives visant à créer une solidité qui va permettre, sur les prochaines années, d’exécuter la stratégie et d’en faire un club qui ne tanguera plus malgré la perte de 60 % des droits télé », a poursuivi Ziad Hammoud.