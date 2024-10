Vente PSG : Le Qatar prend une décision colossale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé sous pavillon qatari en 2011 avec l'arrivée de QSI, le fonds d'investissement de l'Etat du Qatar, le PSG est passé dans une autre dimension. Cependant, plusieurs rumeurs font état d'un possible désengagement du Qatar qui visait dans un premier temps la Coupe du monde 2022. Cependant, Thibaud Vézirian assure qu'un changement de propriétaire au PSG n'est absolument pas dans les plans.

En 2011, le PSG est passé une autre dimension avec l'arrivée de QSI. Passé sous pavillon qatari, le club de la capitale a eu immédiatement de nouvelles ambitions, et le Qatar a ainsi lancé sa stratégie de soft power par le biais du sport avec pour objectif la Coupe du monde 2022 organisé sur ses terres. C'était il y a quasiment deux ans, et désormais plusieurs informations circulent concernant un possible désengagement du Qatar.

Scandale - PSG : Le clan Mbappé a désigné un coupable ? https://t.co/4cjzzHzMHj pic.twitter.com/1Aq3mU2YyS — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

La vente du PSG n'est pas encore dans les plans

Interrogé à ce sujet, Thibaud Vézirian assure toutefois que ce n'est pas dans les plans du Qatar malgré la difficulté de trouver un nouveau stade et l'arrivée d'un nouveau club puissant à Paris avec le récent rachat du PFC. « Non, le PSG est encore en train de développer son centre d'entraînement et a largement avancé sur son nouveau stade. Donc je ne vois absolument pas le PSG jeter l’éponge maintenant, surtout dans cette situation », assure le journaliste sur sa chaîne Twitch.

«Ce n’est pas d’actualité»

Thibaud Vézirian assure notamment que le Qatar continue de profiter de l'exposition du PSG pour s'offrir plus de visibilité : « Le PSG fait exister le Qatar au niveau international donc je ne pense pas qu’ils vont s’agacer à ce point-là. Ce n’est pas d’actualité ». Autrement, QSI ne devrait pas partir tout de suite, comme le démontre notamment la volonté des décideurs parisiens à devenir propriétaire d'un nouveau stade. Cela prouve donc l'engagement du Qatar sur le long terme avec le PSG.