Scandale - PSG : Le clan Mbappé a désigné un coupable ?

Durant la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé a profité de sa non-convocation pour passer quelques jours en Suède. Toutefois, l'attaquant de l'équipe de France serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel où il séjournait à Stockholm. Alors qu'il existe un litige financier avec le PSG, le clan Mbappé serait convaincu que cette affaire est une « machination » d'après Daniel Riolo.

De retour de blessure depuis le 2 octobre, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France. Ménagé par son sélectionneur, l'attaquant du Real Madrid a profité de ses jours de repos pour faire une escapade en Suède, plus précisément à Stockholm.

Mbappé serait visé par une enquête pour viol

Alors qu'il séjournait dans un hôtel du centre ville de Stockholm, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. « Kylian Mbappé, 25 ans, a été signalé à la police pour suspicion de viol dans un hôtel du centre de Stockholm. La plaignante, une femme, a désigné la star du football français comme étant l’auteur du crime », pouvait-on lire sur TV4 Nyhetern ce mardi après-midi.

«Le clan Mbappé est convaincu que c’est une machination»

Dans la foulée, le clan Mbappé a assuré qu'il n'avait reçu aucune plainte. Et à en croire Daniel Riolo, on suspecte un coup monté de la part du PSG du côté du joueur. « Dans le clan Mbappé, on est convaincu que c’est une machination et qu’on veut salir son image. J’en ai beaucoup parlé cette année, et j’en suis convaincu », a affirmé le journaliste de RMC Sport dans l'émission l'After Foot. Pour rappel, Kylian Mbappé est en guerre avec le PSG. En effet, le numéro 9 du Real Madrid a saisi la commission juridique de la LFP pour récupérer les 55M€ de salaires et primes non payés par le club de la capitale la saison dernière. Ce mardi, la direction du PSG et le camp Mbappé avait d'ailleurs rendez-vous devant la commission paritaire des recours de la Ligue de Football Professionnel. L'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi ayant fait appel de la première décision de payer Kylian Mbappé.