Une sanction à la Mbappé pour cette star du PSG ?

Pierrick Levallet

Une fois de plus, Gianluigi Donnarumma est ciblé par les critiques au PSG. Le gardien de but n’a pas été irréprochable contre Arsenal en Ligue des champions ce mardi (défaite 2-0). Le portier italien pourrait ainsi être écarté du onze titulaire pendant quelques temps par Luis Enrique, comme un certain Kylian Mbappé avant lui.

Gianluigi Donnarumma est encore ciblé par les critiques. Ce mardi, le PSG s’est incliné face à Arsenal en Ligue des champions. Et le portier italien n’a pas été exempt de tout reproche. Fautif sur le but de Kai Havertz, le gardien de but de 25 ans a également été maladroit sur le coup-franc tiré par Bukayo Saka.

Donnarumma bientôt poussé sur le banc ?

De ce fait, Luis Enrique pourrait finir par en avoir assez et le pousser sur le banc des remplaçants comme le rapporte SPORT. L’entraîneur du PSG pourrait chercher à piquer Gianluigi Donnarumma dans son orgueil de cette manière, et ainsi pousser l’international italien à travailler davantage pour récupérer sa place.

Mbappé a déjà été écarté du onze du PSG

Ce ne serait pas la première fois que Luis Enrique infligerait une telle sanction à l’un de ses joueurs. La saison passée, Kylian Mbappé avait notamment été écarté du onze titulaire à partir de février. Et plus récemment, l’entraîneur du PSG s’est privé d’Ousmane Dembélé contre Arsenal. Le technicien espagnol lui reprochait notamment certains choix réalisés contre Rennes. Gianluigi Donnarumma est prévenu.