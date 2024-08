Une recrue du PSG va faire une grosse victime !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG cet été contre 45M€, Willian Pacho dispose d’un beau potentiel. Déjà à l’aise lors de ses deux premières apparitions sous les ordres de Luis Enrique, le défenseur de 22 ans est un immense espoir de la sélection équatorienne. Selon certains observateurs, ce dernier pourrait notamment prendre la place de Piero Hincapié.

Le PSG a potentiellement réalisé un gros coup. A la recherche d’un défenseur central pour cet été, le club de la capitale a décidé de miser sur le prometteur Willian Pacho. Auteur d’une belle saison avec l’Eintracht Francfort la saison dernière, l’international Équatorien a rapidement été validé par Luis Enrique.

Débuts encourageants pour Willian Pacho au PSG

Face aux absences combinées de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez pour blessure, le coach parisien a titularisé Willian Pacho à deux reprises lors des deux premiers matchs officiels de la saison face au Havre et à Montpellier. Auteur de performances intéressantes, le numéro 51 représente un bel avenir à ce poste de défenseur central gauche, aussi bien en club qu’en sélection.

« Je pense que Willian est plus rapide et qu’il peut donc avoir un avantage important à ce niveau »

Journaliste équatorien, José Alberto Molestina a affirmé que Willian Pacho pourrait prendre la place de patron de la défense de la Tri devant un certain Piero Hincapié : « C’est une bonne question, je pense qu’il y aura une concurrence saine entre les deux. L’Équateur sait qu’il possède deux défenseurs centraux de haut niveau. Je pense que Willian est plus rapide et qu’il peut donc avoir un avantage important à ce niveau », a lâché ce dernier auprès de Foot Mercato.