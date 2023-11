Une recrue balance sur la nouvelle arme du PSG

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG a obtenu une belle victoire face à Montpellier ce vendredi soir (3-0), le couloir droit parisien a brillé. Percutants, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont tous deux étés très bons, et surtout, se sont montrés décisifs. Après la rencontre, Milan Skriniar a affirmé que ce côté droit avait fait des ravages à Paris.

Le PSG est-il enfin complet ? Ces dernières saisons, l’attaque parisienne penchait énormément du côté gauche, créant ainsi un certain déséquilibre. Ce flanc gauche composé de Nuno Mendes et de Kylian Mbappé était ainsi bien plus exploité que son penchant à droite, composé d’Achraf Hakimi et de Lionel Messi. Alors que l’Argentin a quitté le PSG cet été, Ousmane Dembélé arrivé cet été à Paris, semble davantage enclin à combiner avec le latéral Marocain cette saison.

Le côté droit du PSG a brillé face à Montpellier

Face à Montpellier ce vendredi soir (victoire 3-0 des Parisiens), la relation entre Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé aura été l’arme principale de la formation de Luis Enrique. Auteur de deux passes décisives, le Marocain trône entête du classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 (4 passes décisives). Toujours en quête de but et souvent maladroit face au but, Ousmane Dembélé s’est toutefois montré très remuant et a même offert une belle passe décisive au jeune Warren Zaïre-Emery. Cette saison, le PSG semble donc être capable de se montrer efficace des deux côtés de l’attaque…

«C’est le côté droit qui a fait la différence»