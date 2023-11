Lionel Messi remercie le PSG !

Thomas Bourseau

Après deux années au PSG au cours desquelles il a remporté un Ballon d’or (ndlr celui de 2021 étant lié à sa saison précédente avec le FC Barcelone) et une Coupe du monde, Lionel Messi a finalement fait passer un message de remerciement au Paris Saint-Germain pour France Football.

Lionel Messi a pris la décision de quitter le PSG après seulement deux saisons passées au sein du club de la capitale, de 2021 à l’été 2023. Et alors qu’une clause avait été incluse à son arrivée pour prolonger le bail pour une année supplémentaire, ni Messi ni le PSG ne l’a finalement levée bien que des témoignages diffèrent quant aux volontés respectives de chacun en fin de saison dernière.

«Je ne retiens que les choses positives»

Résultat, Messi a quitté Paris par la petite porte et a signé en faveur de l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer co-détenue par David Beckham. Pour le magazine France Football, l’Argentin a livré une grosse interview via laquelle il a finalement rendu un petit hommage au PSG, ce qui lui avait été reproché depuis son départ et à la cérémonie du Ballon d’or cette semaine. « À Paris, j’ai passé deux années au cours desquelles beaucoup de choses se sont produites, certaines bonnes et d’autres moins bonnes. Mais j’ai déjà évoqué cette période à plusieurs reprises, elle appartient désormais au passé et je ne retiens que les choses positives ».

«C’est en jouant à Paris que je suis parvenu à devenir champion du monde»