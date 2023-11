PSG : «Restes chez toi», il envoie un énorme message à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche contre Brest, Kylian Mbappé s'est fait remarquer en s'invectivant avec les supporters bretons. Un comportement bien évidemment largement commenté et critiqué. L'attaquant du PSG avait d'ailleurs répondu sur ses réseaux sociaux à certains reproches qui lui étaient fait notamment compte tenu de son statut de capitaine des Bleus. Mais Denis Balbir a pris sa défense.

«Il faut arrêter l’anti-Parisianisme de base»

« Sur ce match, on a énormément parlé des provocations de Kylian Mbappé, sans forcément mettre ça en parallèle avec l’attitude du stade Francis-Le-Blé. Il faut arrêter l’anti-Parisianisme de base. Normalement, quand tu es supporter, tu viens dans l’esprit d’encourager ton équipe. Point. Ce n’est pas spécifique à Brest mais quand tu viens pour insulter les joueurs parce qu’ils sont Parisiens ou portent ce maillot, restes chez toi et tu ne manqueras à personne ! Les provocations subies par certains joueurs parisiens sont inadmissibles. Encore une fois, on rejoint la stupidité et l’agressivité de la société. Quel intérêt de traiter Hakimi de violeur, Mbappé de ci ou un autre de ça ? Je veux bien entendre Eric Roy, les dirigeants ou joueurs brestois mais il faut qu’à un moment donné la bêtise s’arrête… », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«Il faut arrêter de vouloir donner des leçons de morale et balayer devant sa porte…»