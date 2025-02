Une nouvelle équipe pour le phénomène du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, le PSG a déboursé 50M€ pour s'offrir Désiré Doué. Si l'ancien du Stade Rennais a eu du mal pour ses premiers mois, il est actuellement en train de montrer toute l'étendue de son talent. A 19 ans, le Parisien fait ainsi une belle impression. Au point de voir s'ouvrir les portes de l'équipe de France ? Didier Deschamps a fait le point sur le cas Doué.

Auteur de 4 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec le PSG cette saison, Désiré Doué est dans une belle forme actuellement. Profitant de la confiance de Luis Enrique malgré la concurrence, l'espoir français lui rend bien sur le terrain. Et si Doué était la surprise du prochain rassemblement de l'équipe de France ? En mars, les Bleus vont affronter la Croatie. Didier Deschamps va devoir communiquer sa liste et il s'est prononcé sur la présence du joueur du PSG.

« On le suit, bien évidemment »

Que pense donc Didier Deschamps de Désiré Doué ? Pour Le Parisien, le sélectionneur de l'équipe de France a confié à propos du phénomène du PSG : « C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu. Il est censé faire partie de l’Euro cet été avec les Espoirs. On le suit, bien évidemment ».

« Potentiellement, il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus »

« Ça compte à mes yeux d'être performant en Ligue des champions ? C’est le plus important. La L 1, c’est une chose. La Ligue des champions, une compétition de niveau international, c’en est une autre. Potentiellement, il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus. Il est en progression constante. Pourtant, à cet âge et dans le domaine offensif, ce n’est pas facile. C’est très bien, qu’il continue. C’est sur le plus long terme et en ayant de la régularité qu’il franchira les étapes au PSG, où le degré d’exigence et les attentes sont élevés », a poursuivi Didier Deschamps.