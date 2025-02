«Une légende vivante» a refusé le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a longtemps nourri l'espoir de mettre la main sur Zinédine Zidane. Son conseiller a longtemps poussé pour rendre ce scénario possible, mais l'ancien coach du Real Madrid a toujours refusé. Aujourd'hui, il est question d'une possible venue de Zizou sur le banc de l'équipe de France. De quoi ravir son ami Jamel Debbouze.

Ces dernières années, Zinédine Zidane a été annoncé dans les quatre coins de l’Europe. En Ligue 1, le PSG a espéré le recruter. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien pouvait compter sur le soutien de son conseiller historique Alain Migliaccio. Mais Zidane a toujours refusé de se lancer dans une aventure au PSG, certainement pour ne pas laisser passer la chance de prendre en main l’équipe de France.

Le message de Debbouze à Zidane

Alors que Didier Deschamps a annoncé son départ après le prochain Mondial, Jamel Debbouze espère que Zidane reprendra le flambeau à la tête de l’équipe de France.

« C’est une légende vivante »

« On a tous envie qu’il reprenne l’équipe de France. Moi je me propose pour couper les oranges, tondre la pelouse, repasser les maillots. Je veux bien être l’assistant de l’assistant de l’assistant de Zizou. Il a donné un tel élan d’amour. Ce mec-là est tellement synonyme d’amour, de joie, de force, de persévérance et de caractère… C’est une légende vivante » a-t-il confié au cours d’un entretien accordé au Parisien.