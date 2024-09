«Un phénomène» transféré au PSG, Al-Khelaïfi sur un nuage !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2012, le PSG avait réalisé un recrutement XXL avec notamment les signatures de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. D’ailleurs, dans un entretien accordé au site officiel du club de la capitale, ce dernier lâche une anecdote au sujet de Nasser Al-Khelaïfi et du transfert de Marco Verratti, qui n’était qu’un simple espoir à l’époque.

Après le rachat du PSG par le Qatar qui avait été effectué en 2011, le club francilien a enchainé les périodes de mercato XXL où de grandes stars internationales étaient recrutées pour faire grandir très rapidement l’équipe. En 2012, le président Nasser Al-Khelaïfi avait mis le paquet sur le marché, arrachant notamment cet été-là les signatures de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. Et ce dernier, devenu par la suite un capitaine emblématique du PSG, se souvient parfaitement de son premier jour au club.

Thiago Silva raconte son arrivée au PSG

Dans un entretien accordé cette semaine au site officiel du PSG, Thiago Silva se remémore le tout début de son aventure dans la capitale française, qui aura duré jusqu’en 2020 : « Ce n’était pas facile d’arriver dans un nouveau pays, de s’habituer à une nouvelle culture complètement différente, mais le club, les gens du club, le Président, m’ont aidé à me sentir à l’aise. Le Président surtout, il a fait beaucoup pour moi. Et puis Carlo Ancelotti aussi », indique le défenseur central brésilien de 40 ans, qui évolue aujourd’hui à Fluminense.

Verratti, le «phénomène» annoncé par Al-Khelaïfi

Et Thiago Silva dévoile ensuite une drôle d’anecdote sur Al-Khelaïfi et Marco Verratti, qui venait lui aussi tout juste de signer au PSG alors qu’il n’était à l’époque qu’un simple espoir du football italien : « Je me souviens, la première fois que je me rends au Centre d’Entraînement, j’arrive sur la pelouse et il vient m’accueillir et me dit : "Ici, on va faire de belles choses". Et il m'a tout de suite parlé de Verratti. Il m'a dit : "Ce garçon, c’est un phénomène et je pense qu’il va beaucoup t'aider, surtout à la sortie du ballon". C'est la première chose qu’il m’a dite », poursuit Silva.