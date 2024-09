PSG : Luis Enrique craque en public, il raconte !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur du PSG il y a un an, Luis Enrique a rapidement compris que la priorité du PSG était de remporter la Ligue des champions. Par conséquent, lorsque son équipe est malmenée par la Real Sociedad en huitième de finale, le technicien espagnol sort de ses gonds et craque en plein match comme il le raconte.

Après une seule saison, Christophe Galtier avait été démis de ses fonctions d'entraîneur du PSG durant l'été 2023. Il a été remplacé par Luis Enrique à la tête d'un nouveau projet qui a toutefois la même finalité, à savoir remporter la Ligue des champions. Conscient des enjeux, le technicien espagnol s'était montré particulièrement impliqué en huitième de finale de la C1 contre la Real Sociedad. Alors que les Basques dominaient les débats au Parc des Princes, Luis Enrique a tapé dans une bouteille de rage lorsque Mikel Merino a trouvé la barre transversale. Un but qui aurait pu tout changer pour le PSG. Un craquage sur lequel il est revenu.

Luis Enrique craque contre la Real Sociedad

« L'illusion de gagner la Ligue des champions contre le PSG vous absorbe et vous dévore. Si la Real avait pris l'avantage, peut-être que nous n'aurions pas gagné le match. Marquinhos a reconnu que l'entraîneur nous avait remis à notre place à la mi-temps », révèle l'entraîneur du PSG dans une interview accordée à Movistar+ en marge d'un documentaire à son sujet en trois épisodes, avant de poursuivre.

«C'est mon travail. Aider mon équipe quand elle est en difficulté»

« C'est mon travail. Aider mon équipe quand elle est en difficulté. J'aime apporter ma contribution dans les moments difficiles. Il faut toujours essayer de trouver le bon message pour les joueurs. Une chose très importante pour un entraîneur, et nous y travaillons, c'est que les messages à la mi-temps soient ceux dont l'équipe a besoin et non ceux de l'entraîneur », ajoute Luis Enrique.