Un joueur du PSG gagne déjà son pari avec Luis Enrique

Pierrick Levallet

Le PSG s’en est tenu à sa nouvelle ligne directrice cet été sur le mercato. Le club de la capitale a recruté des éléments jeunes, dont Willian Pacho (23 ans). Et à peine arrivé, l’international équatorien s’est fait une place de choix dans le onze parisien. Il semble d’ailleurs avoir réussi son pari du début de saison sous les ordres de Luis Enrique.

Après les départs de Lionel Messi et Neymar en 2023, le PSG avait annoncé mettre un terme à l’ère « bling-bling » dans la capitale. Et les Rouge-et-Bleu s’en sont tenus à leur nouvelle ligne directrice lors du dernier mercato estival en recrutant seulement des éléments jeunes comme Désiré Doué (19 ans) et João Neves (20 ans). Les dirigeants parisiens ont aussi déboursé 40M€ pour mettre la main sur Willian Pacho (23 ans).

Pacho s'est déjà imposé au PSG...

Et à peine arrivé, l’international équatorien s’est fait une place de choix dans le onze de Luis Enrique. Willian Pacho est le joueur le plus utilisé par le PSG depuis le début de saison, loin devant Warren Zaïre-Emery et João Neves. Le défenseur central de 23 ans a d’ailleurs débarqué chez les champions de France en titre avec une idée bien précise en tête.

... et a réussi son pari avec Luis Enrique !

Comme le rapporte Le Parisien, Willian Pacho avait fait le pari avec Luis Enrique de s’imposer dans une équipe d’envergure comme le PSG. Et il semble l’avoir déjà gagné. L’ancien de l’Eintracht Francfort épaule Marquinhos dans la charnière centrale et a rétrogradé Lucas Beraldo dans la hiérarchie. Les retours à venir de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez devraient toutefois apporter une concurrence féroce chez les défenseurs gauchers. En attendant, Willian Pacho profite de son temps de jeu pour gommer ses principaux défauts et prouver à Luis Enrique qu’il mérite d’être le partenaire de Marquinhos tout au long de la saison. À suivre...