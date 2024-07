Un joueur du PSG explose, son clan balance

Alexis Brunet

Au rayon des bonnes surprises de la saison dernière au PSG, Vitinha se hisse sans doute à la première place. Le milieu de terrain a été excellent sous les ordres de Luis Enrique, ce qui lui a permis de devenir titulaire avec le Portugal. Une explosion pas forcément évidente, à part pour la sœur du Parisien, pour qui cela est loin d’être une surprise.

Souvent, on a entendu que le PSG n’était pas assez dangereux au milieu de terrain et que les milieux parisiens avaient du mal à inscrire des buts. Cela était notamment le cas pour Marco Verratti, qui au cours de sa longue aventure dans la capitale n’a trouvé le chemin des filets qu’à onze reprises. Mais cela est en train de changer, surtout grâce à Vitinha.

Vitinha brille avec le PSG et le Portugal

Lors de la dernière saison, Vitinha s’est imposé comme l’homme fort du milieu du PSG. Le Portugais a inscrit neuf buts, preuve qu’il est devenu une vraie menace pour les défenses adverses. Luis Enrique le considère comme un homme de base de son système et l’ancien joueur de Porto est également devenu un titulaire régulier avec sa sélection.

« Ce n’est pas vraiment une surprise »