EXCLU - Mercato - PSG : Début des négociations pour prolonger Vitinha !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Recruté par le PSG à l’été 2022, Vitinha fait l’unanimité. A tel point que Paris songe déjà à le prolonger pour verrouiller son avenir. Selon nos informations exclusives, les discussions viennent de démarrer.

Première recrue de l’été 2022, Vitinha est arrivé sur la pointe des pieds au PSG. Au sortir d’une belle saison avec le FC Porto, ce milieu de terrain de poche a vu son transfert de 40 millions d’euros (le montant de sa clause libératoire) faire couler beaucoup d’encre. Sans grande référence sur la scène européenne, l’international portugais se devait de répondre aux attentes placées en lui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Vitinha a tout du pari gagnant. Après une adaptation express, il est rapidement devenu indispensable dans le onze de Luis Enrique. Au point d’être même l’un des meilleurs parisiens de la saison 2023-2024.

▶️Au sein du PSG, l’osmose est totale entre Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos. Comme rarement depuis 2011 à Paris, on avance et pousse dans le même sens au sein de la directionhttps://t.co/UQKG7Mm6Tc — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 29, 2024

Le PSG veut le prolonger

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vitinha est comme un poisson dans l’eau à Paris. Le Portugais parle parfaitement le Français et parvient à hausse son niveau de jeu chaque fois que la compétition l’exige. Un parfait soldat que les Qataris souhaitent récompenser et verrouiller par la signature d’un nouveau contrat. Et selon nos informations, les discussions ont déjà démarré en ce sens en coulisses.

Jorge Mendes déjà autour de la table

Géré par Jorge Mendes, Vitinha devrait recevoir une belle offre financière lui permettant d’être récompensé de ses excellentes prestations des derniers mois et être considéré à la hauteur de son nouveau statut à Paris. Celui d’un joueur qui compte et qui comptera encore un peu plus la saison prochaine. A 24 ans, Vitinha semble bien parti pour prolonger avec le PSG et allonger son bail d’une ou deux saisons.