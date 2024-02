Un crack est annoncé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez doit scruter avec attention les matches du PSG où évoluent quatre joueurs sélectionnables avec la formation lusitanienne. Parmi eux, Vitinha réalise une très belle saison. La meilleure de sa jeune carrière selon Roberto Martinez.

Roberto Martinez fait probablement partie des plus fidèles téléspectateurs du PSG. Et pour cause, le sélectionneur portugais peut observer de nombreux joueurs lusitaniens au sein de l'équipe de Luis Enrique. Ils sont quatre au total à pouvoir prétendre à une place au sein du groupe du Portugal à savoir Danilo Pereira, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Vitinha. Et Roberto Martinez apprécie notamment grandement le denier cité.

«Vitinha est en train de beaucoup de grandir»

En marge du tirage au sort de la Nation League, le sélectionneur du Portugal a notamment évoqué la situation de l'ancien milieu de terrain du FC Porto, recruté par le PSG pour 40M€ durant l'été 2023. « Vitinha est en train de beaucoup de grandir. Je pense que c’est sa meilleure saison », confie Roberto Martinez dans des propos rapportés par beIN SPORTS .

Martinez s'enflamme pour Danilo