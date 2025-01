Un buteur s’annonce au PSG, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG n’avait pas recruté d’avant-centre l’été dernier, Randal Kolo Muani est parti cet hiver et ne sera pas remplacé. Il faut dire que Luis Enrique évolue avec un faux 9 et semble avoir trouvé le profil idéal pour ce rôle avec Ousmane Dembélé, qui se réjouit d’ailleurs de son nouveau poste plus axial.

Depuis le début de saison, Luis Enrique se distingue par l'utilisation d'un faux 9 plutôt que d'un vrai buteur. Marco Asensio, Désiré Doué ou encore Lee Kang-In ont ainsi été utilisés dans ce rôle, mais c'est désormais Ousmane Dembélé qui occupe ce poste. Avec un grand succès. Et pour cause, l'ancien Rennais est en feu depuis quelques matches comme en témoigne son triplé mercredi soir contre Stuttgart (4-1). Et visiblement, Ousmane Dembélé est ravi de ce nouveau rôle.

Dembélé s'annonce comme le nouveau 9 du PSG

« Je suis content. Je suis beaucoup plus proche du but en jouant numéro 9. Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but. J’ai cette lucidité pour marquer et je suis aussi très bien servi par mes partenaires. Je suis content », a lâché le numéro 10 du PSG au micro de Canal+, visiblement satisfait de son nouveau rôle à la pointe de l’attaque parisienne. Luis Enrique se réjouit également du rendement d’Ousmane Dembélé.

«Ousmane traverse une phase merveilleuse»

« Mais j'aime parler des individualités et Ousmane traverse une phase merveilleuse. C'est un joueur différent, un joueur en qui nous avons toujours eu confiance, qui est exceptionnel en ce moment, sur chaque but. Et c'est toujours une excellente nouvelle. Je pense que c'est la raison d'être d'une équipe : profiter des qualités de ses joueurs et de ces moments-là. Bradley a fait un match exceptionnel, Ousmane est en feu en ce moment, sur chaque but. Je crois qu'il est en train de battre ses propres records de buts. C’est fantastique. C’est ça une équipe », s’enflamme l’entraîneur du PSG.