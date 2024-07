Un buteur du PSG raconte son calvaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très convoité par le PSG l'an dernier, Gonçalo Ramos a d'abord rejoint la France en prêt avec une obligation d'achat, rapidement utilisée. Le Portugais de 23 ans a vécu une première saison en Ligue 1 mitigée, rendue difficile par un gros virus qui l'a mis à plat physiquement. Malgré tout, quand il a pu être présent, il a été utilisé quasiment tout le temps et les dirigeants parisiens sont assez satisfaits.

Recruté pour 80 millions d'euros la saison dernière, Gonçalo Ramos est maintenant lié sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG. L'avant-centre portugais faisait le bonheur du Benfica Lisbonne avant et il a attiré l'œil de nombreux clubs européens. Malgré un démarrage un peu difficile, il a su s'imposer dans le collectif parisien. Il devra montrer qu'on peut compter sur lui à Paris la saison prochaine.

« J’ai perdu 8 kilos »

Trois mois après son arrivée à Paris, Gonçalo Ramos a vu son option d'achat levée par le club, visiblement bien décidé à s'en servir. Mais ses débuts dans la capitale ont été compliqués. « Il y a eu des hauts et des bas. Quand je suis arrivé, l’adaptation fut difficile, je n’ai pas réussi à montrer qui j’étais, mais je pense que c’est normal. Après, ça allait mieux mais j’ai eu une rechute en décembre. Je suis tombé malade, j’ai perdu 8 kilos. J’ai eu de la fièvre, je n’arrivais pas à manger, j’ai même dû être hospitalisé » débute le Portugais dans une interview pour Onze Mondial au moment de faire le bilan de sa saison.

Luis Enrique convaincu ?