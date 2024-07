PSG : Barcola recale un pays en «bordel» et choisit la France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, Bradley Barcola est récompensé de son excellente saison avec le PSG. Néanmoins, l’ailier formé à l’OL aurait également pu évoluer avec le Togo grâce à son père qui possède la sélection togolaise. Toutefois, Emmanuel Adebayor, légende des Éperviers, comprend parfaitement la décision de Bradley Barcola.

Né d'une mère française et d'un père togolais, Bradley Barcola a choisi de jouer pour l'équipe de France et dispute actuellement l'Euro avec les Bleus grâce à son excellente saison avec le PSG. L'ailier parisien aurait toutefois pu évoluer pour le Togo, mais son choix est parfaitement normal comme le souligne Emmanuel Adebayor, légende du football togolais.

Euro 2024 - PSG : Deschamps interpelle Barcola ! https://t.co/bS2vojwgiQ pic.twitter.com/ou6Oz8iMd5 — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

«Quand je vois le bordel dans notre pays, je ne peux pas être déçu qu’il choisisse de jouer pour la France»

« Je ne suis pas déçu, quand je vois le bordel noté dans notre pays, je ne peux pas être déçu qu’il choisisse de jouer pour la France. C’est un jeune frère, je suis content pour lui. Il faut aussi être réaliste, jouer pour la France va lui ouvrir d’autres portes, et lui donne plus de visibilité. Il est d’abord français, c’est son pays de naissance. Jouer pour la France lui donne plus d’opportunités, pour les contrats, les sponsors etc… Cela n’aurait pas été le cas s’il avait choisi une petite nation de football comme le Togo », estime l’ancien attaquant d’Arsenal dans une interview accordée à afrik-foot.com , avant de poursuivre.

«Pour sa carrière, c’est la meilleure décision»