Transferts - PSG : Cette annonce troublante sur Ousmane Dembélé !

Recruté par le PSG en provenance du FC Barcelone à l'été 2023 pour 50M€, Ousmane Dembélé s'est rapidement imposé comme un élément majeur du onze de Luis Enrique. Jérôme Rothen assure la défense du coach espagnol du PSG, et il fait au passage une révélation assez troublante en indiquant que le Barça était content de se débarrasser de Dembélé l'an dernier.

Pour compenser la vente de Neymar au club saoudien d'Al-Hilal, le PSG avait décidé de jeter son dévolu sur Ousmane Dembélé lors du mercato estival 2023. Recruté pour 50M€ en provenance du FC Barcelone, l'attaquant de l'équipe de France est branché sur courant alternatif depuis le début de son aventure parisienne, avec des performances assez irrégulières en fonction des matchs. Et il semblerait même que le Barça n'était pas été mécontent de se séparer de Dembélé lorsqu'il l'a vendu au PSG...

Rothen défend Enrique

Dans son émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport, Jérôme Rothen a évoqué le manque de popularité actuel de Luis Enrique au PSG : « Je veux bien que tous les détracteurs de Luis Enrique nous disent qu’il a une personnalité pas facile, qu’il soit arrogant et que les joueurs n’en peuvent plus. Mais moi, je n’ai pas vu un joueur sortir du bois pour l’instant. Alors oui, parfois, il y a des signes qui ne trompent pas avec de la frustration et de l’énervement parce que ça met du temps à arriver et que ça reste des jeunes joueurs. Dans un certain cadre, ces jeunes joueurs peuvent se développer et certains ont besoin d’avoir ce cadre-là pour vraiment progresser », constate l'ancien ailier gauche du PSG, avant de faire le rapprochement avec l'arrivée d'Ousmane Dembélé.

« Barcelone était bien content de s’en séparer »

« Vu que cet effectif est jeune, et il l’a voulu, ces jeunes-là ont besoin de ce cadre. Quand je vois le cadre qu’il laisse à Barcola et Dembélé, je n’ai pas l’impression qu’il les bride. Ces joueurs-là ne sont pas bridés aujourd’hui. Barcola n’avait pas de référence avant, il se développe au PSG. Il a grandi au PSG et il est devenu international avec Luis Enrique. Moi, je trouve qu’il n’est pas bridé. Pour revenir à Dembélé, c’est le fruit de sa carrière. Il était déjà sur courant alternatif même à Rennes et Dortmund. Barcelone était bien content de s’en séparer. J’ai l’impression que par rapport à certains profils, il ne les bride pas. Il y aussi du positif et pas que du négatif avec Luis Enrique au PSG. Le côté droit Hakimi-Dembélé, on est tous d’accord pour dire que c’est de la dynamite. Il se passe toujours des choses. Est-ce que vous trouvez qu’Hakimi est bridé ? Moi, pas du tout. Il se retrouve même comme numéro 9 très souvent. Vu que ce sont des jeunes joueurs, la plupart ont besoin d’avoir un cadre bien précise pour peut-être se développer », indique Rothen, qui explique donc que le Barça souhaitait se séparer d'Ousmane Dembélé avant son arrivée au PSG.