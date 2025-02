Surprise, «le vrai patron du PSG» c’est lui !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le Qatar a racheté le PSG et suite à cette opération, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui a été placé au poste de président. Aujourd’hui encore, il occupe cette fonction et dirige donc le club de la capitale. Mais est-il pour autant le réel patron du côté du PSG ? A ce sujet, Jamel Debbouze a révélé une anecdote sur celui qui pourrait avoir plus de pouvoirs que Nasser Al-Khelaïfi au PSG.

Le 19 février prochain, le film Mercato sortira dans les cinémas. A l’affiche de celui-ci, on retrouvera notamment Jamel Debbouze, lui qui a notamment eu l’occasion de tourner avec le PSG pour l’occasion. Un événement qui a marqué l’acteur et l’humoriste. Et cela lui a donné d’ailleurs l’occasion de découvrir le réel patron au PSG et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi comme on aurait pu le penser.

« Le vrai patron du PSG, c’est pas Nasser : c’est le jardinier du Parc »

A propos de ce tournage au PSG, Jamel Debbouze a expliqué tout d’abord pour Le Parisien, confiant : « Comment s’est passé le tournage avec le PSG ? Le Parc, le PSG, c’est ma maison. Je suis un Parisien, je suis né à Lariboisière (Xe). J’ai jamais lâché ce club. En tournant là-bas, j’ai découvert que le vrai patron du PSG, c’est pas Nasser : c’est le jardinier du Parc ».

« C’est lui qui décide »

« C’est lui qui décide quand tu peux tourner ou si la pelouse doit être en jachère… On n’a pas fait ce qu’on voulait, mais on a fait ce qu’on a pu », a ensuite expliqué Jamel Debbouze sur ce jardinier qui fait la loi au PSG.