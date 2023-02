Sensation au PSG, il fait déjà mieux que Mbappé

Pierrick Levallet

Alors que Kylian Mbappé devrait débuter la rencontre face au Bayern Munich sur le banc, Christophe Galtier réserve une petite surprise au club bavarois. L'entraîneur parisien a l'intention de titulariser Warren Zaïre-Emery. Le crack de 16 ans devrait d'ailleurs décrocher un nouveau record de précocité en Ligue des champions ce mardi.

Sorti sur blessure le 1er février dernier contre Montpellier, Kylian Mbappé a entamé une véritable course contre la montre afin de revenir à temps pour le choc face au Bayern Munich. Alors qu’il était annoncé absent pour une durée de trois semaines, l’attaquant de 24 ans a finalement pu intégrer le groupe de Christophe Galtier juste à temps.

Mbappé est de retour, le PSG prépare une grosse surprise https://t.co/dn8PiS44OD pic.twitter.com/ZKLNyz1ZoB — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Mbappé sur le banc, Zaïre-Emery titulaire surprise contre le Bayern

Cependant, le PSG ne devrait pas prendre le risque de lui faire débuter la rencontre ce mardi. Kylian Mbappé devrait donc commencer sur le banc des remplaçants contre le Bayern Munich. Cependant, Christophe Galtier préparerait une grosse surprise puisque d’après plusieurs sources, comme L’Equipe , Le Parisien ou Foot Mercato , Warren Zaïre-Emery pourrait être titulaire contre le Bayern Munich.

Zaïre-Emery va décrocher un nouveau record de précocité

Si tel est le cas, le crack pourrait devenir, à 16 ans et 343 jours, le plus jeune joueur de l’histoire à débuter une rencontre de phase à élimination directe de Ligue des champions. Warren Zaïre-Emery devrait décrocher un nouveau record de précocité, après avoir été le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des champions et de Ligue 1. La pépite du PSG fait déjà mieux que Kylian Mbappé sur ce plan. Et en cas de but contre le Bayern Munich ce mardi, il pourrait également devenir le plus jeune buteur en Ligue des champions, devançant Ansu Fati.

«Je ne sais pas ce qu’on cherche à vouloir titulariser un si jeune joueur dans un tel match»