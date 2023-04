Scandale Galtier : Une nouvelle bombe est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Christophe Galtier fait parler de lui, non pas en raison de son coaching au PSG, mais d'une affaire bien plus grave. Ces dernières heures, le technicien s'est retrouvé dans l'œil du cyclone, accusé de racisme et d'islamophobie par son ancien dirigeant à l'OGC Nice, Julien Fournier. Et ce mercredi, de nouvelles révélations accablantes sont lâchées.

En grande difficulté au PSG, Christophe Galtier fait face, depuis plusieurs heures, à de lourdes accusations. Ces dernières heures, un mail rédigé par Julien Fournier a été rendu public et fait état de nombreux dérapages à l'OGC Nice. L'ancien directeur du football du club azuréen accuse son ancien entraîneur de ne pas porter dans son cœur les joueurs de confession musulmane.

Scandale au PSG : Il lâche une bombe sur Galtier et sort du silence https://t.co/TPZ7Bw57bI pic.twitter.com/hkR9wkmZ2h — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Nouvelles révélations accablantes sur Galtier

Ce mercredi soir, Nice-Matin relate une nouvelle anecdote, qui accable un peu plus Galtier. Selon le média, l'entraîneur aurait exprimé son mécontentement après le recrutement de Pablo Rosario en juillet 2021. La raison de son agacement ? Le joueur néerlandais est d'origine musulmane.

Fournier aurait très vite regretté son choix