Scandale Galtier : Coup de théâtre, un joueur accuse

La rédaction

Ce mardi soir, Romain Molina publiait une vidéo pour mettre en lumière les nombreux dérapages de Christophe Galtier durant son passage à l'OGC Nice. Documents à l'appui, le journaliste évoque des comportements déplacés avec certains joueurs musulmans. Des révélations, qui ont fait réagir le vestiaire azuréen ce mercredi.

Une nouvelle affaire secoue le football français. Actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier fait l'objet de nombreuses accusations. Son ancien dirigeant à l'OGC Nice, Julien Fournier, a évoqué les nombreuses dérives du technicien. Selon ses dires, Galtier aurait demandé aux joueurs de confession musulmane de ne pas jeûner durant la période de Ramadan. Il aurait aussi refusé de recruter un joueur en raison de sa religion.

Scandale au PSG : Il lâche une bombe sur Galtier et sort du silence https://t.co/TPZ7Bw57bI pic.twitter.com/hkR9wkmZ2h — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

« La vérité finit toujours par sortir… »

Contacté par Nice-Matin, un joueur de l'OGC Nice dont le nom n'a pas filtré a lâché une petite phrase lourde de sens. « Ça peut prendre du temps mais la vérité finit toujours par sortir… » a-t-il lâché après la diffusion de la vidéo de Romain Molina, qui a été le premier à évoquer cette affaire.

Galtier se défend

Alors que la polémique enfle, l'avocat de Christophe Galtier a pris la parole pour dénoncer ces accusations et annoncer des poursuites judiciaires. Loin d'être suffisant pour mettre fin aux rumeurs, qui se font de plus en plus nombreuses.