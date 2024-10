Scandale au PSG, une plainte est déposée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau dérapage dans les tribunes du Parc des Princes. Lors de la rencontre opposant le PSG au Racing Club de Strasbourg, des chants homophobes ont été entendus dans le stade parisien. Associant luttant contre les discriminations, Stop Homophobie a décidé de porter plainte contre DAZN le diffuseur officiel, mais aussi la LFP.

La rencontre entre le PSG et le Racing Club de Strasbourg samedi soir a été entachée par des chants homophobes provenant du virage Auteuil. « Les Marseillais, c'est des pé.., des fils de p… des enc…, et par les c… on les pendra, oui mais des c… ils n'en ont pas » auraient entonné certains ultras. Face à ces dérapages, l’association Stop Homophobie a décidé de porter plainte contre le diffuseur officiel de la Ligue 1, DAZN, mais aussi contre la LFP.

« L’objectif, c'est de mettre un terme à ces chants homophobes »

« L’objectif, c'est de mettre un terme à ces chants homophobes dans les stades. Ces chants homophobes constituent des infractions pénales qui sont répétées et diffusées à des heures de grandes audiences devant des millions de téléspectateurs » a expliqué Me Etienne Deshoulières au nom de l’association, au micro de RMC.

Le ministre des sports condamne

Depuis plusieurs jours, les condamnations sont unanimes. Le nouveau ministre des sports, Gil Avérous a pris la parole pour dénoncer ces actes homophobes. « De tels comportements n'ont pas leur place dans nos stades et vont à l'encontre des valeurs de respect et d'inclusion que le sport doit porter. Tout le monde doit se sentir accueilli dans un stade pour soutenir son équipe, sans entendre des mots tels que "pédés" être scandés par des milliers de personnes » a-t-il fait savoir par le biais d'un communiqué. Par ailleurs, la LFP a d'ores et déjà fait savoir que la commission de discipline se saisirait de l'ensemble des éléments qui pourraient conduire à une possible sanction du club de la capitale.