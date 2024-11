«Ridicule», Riolo fracasse une recrue du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Préféré à Gianluigi Donnarumma mardi soir pour la rencontre du PSG face au Bayern Munich, Matvey Safonov s’est rendu fautif sur le but encaissé par les Parisiens. Daniel Riolo s’est lâché sur le gardien russe, recruté l’été dernier par le PSG, regrettant ce choix de Luis Enrique dans sa composition de départ.

Matvey Safonov (25 ans) se retrouve au coeur des débats suite à la défaite du PSG mardi soir contre le Bayern Munich (1-0) en Ligue des Champions. Attiré en provenance de Krasnodar pour 25M€ lors du dernier mercato, le gardien russe a été préféré à Gianluigi Donnarumma pour l’occasion, mais il a complètement loupé sa sortie sur le corner qui amène le but bavarois. Et Daniel Riolo n’a pas été tendre envers Safonov au micro de l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre.

« C’est fini, il ne le verra plus »

« Le problème ce n’est pas la bourde. Pourquoi te mettre dans l’embarras de ce jeu avec les gardiens ? Je te mets toi, je te mets toi. Il a perdu Donnarumma. Donnarumma, Luis Enrique c’est fini. Il ne le verra plus. Mais qu’est-ce que t’avais besoin ? C’est pas comme si t’avait fait rentrer Yachine. Calme-toi, tu as fait rentrer Safonov, l’ex-gardien de Krasnodar », lâche Riolo sur l’épineuse question des gardiens au PSG.

« Il est ridicule le gars »

« On en parle quand même du but. Vous avez vu. Il est ridicule le gars. Ce n’est pas la peine de remplacer Donnarumma, si c’est pour avoir un mec encore plus ridicule sur les sorties », poursuit Riolo au sujet de Safonov. Le message est passé…