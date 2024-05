Révolution au PSG, Paris va retourner sa veste ?

La rédaction

Si le PSG s’apprête à faire la Une des gazettes tout l’été en se retrouvant au centre de nombreuses rumeurs de transferts, un autre énorme dossier préoccupe les dirigeants franciliens en coulisses : l’enceinte dans laquelle évoluent les Parisiens. Un gros clash avait opposé le club francilien à la mairie de Paris ces derniers mois, puisque les Rouge-et-Bleu veulent acquérir le Parc des Princes. Mais Anne Hidalgo ne veut pas céder. Dominique Sévérac a donné quelques détails sur ce gros dossier.

Parmi les symboles du PSG figure évidemment le Parc des Princes. Le club parisien évolue dans l’enceinte situé dans le 16ème arrondissement depuis 1974, mais loue le stade à la Mairie de Paris. Une situation qui ne plait pas aux dirigeants du club, qui voudraient effectuer des travaux pour moderniser, et surtout agrandir la maison des Rouge-et-Bleu . À tel point que les Champions de France ont annoncé qu’ils quitteraient leur mythique stade dans les années à venir. Mais tout ne serait pas encore joué.

« Tout ça, c'est de l'agitation politique »

Si les négocations entre le PSG et la Mairie de Paris se sont montrées de plus en plus tendues au fil des mois, au point d’atteindre ce qui semble être un point de non-retour, Dominique Sévérac, dans des propos relayés par le Parisien , affirme qu’Anne Hidalgo pourrait retourner sa veste pour ne pas voir le PSG quitter le Parc des Princes : « Il n'y a rien de nouveau car au fond, le PSG ne veut pas quitter le Parc des Princes. Tout ça, c'est de l'agitation politique, des bisbilles entre le club et la Mairie. Mais personne ne veut voir le PSG partir du Parc, ni le PSG ni la Mairie. »

La mairie de Paris toujours fermée au dialogue ?

C’est un dossier qui avait fait la Une en février dernier, la Mairie de Paris continue de refuser de céder le Parc des Princes au PSG. Mais face à la détermination des dirigeants franciliens, qui semblent prêts à abandonner leur stade de toujours pour en construire un nouveau, la municipalité courait-elle craquer ? La question reste entière.