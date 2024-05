Mbappé : Le PSG tente un dernier coup à 200M€ ?

La rédaction

C’est une information qui est officielle depuis le 10 mai dernier : Kylian Mbappé ne renouvellera pas son contrat avec le PSG, et s’apprête donc à quitter la capitale dans les prochains jours. Cependant, plusieurs détails restent encore à régler entre le joueur de 25 ans et le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi au niveau contractuel. Une juteuse prime de 100 à 200M€ aurait dû être versée au Bondynois. Mais son départ remet le versement de ce jackpot en question.

Une page s'apprête à être tournée du côté du Parc des Princes. Arrivé au PSG il y a désormais sept saisons, Kylian Mbappé n’évoluera plus sous la tenue rouge et bleue l’année prochaine. Si son avenir est au centre des rumeurs depuis trois étés maintenant, il semble certain qu’il s’écrira tout prochainement au Real Madrid. Dans la prolongation de contrat qu’il avait signée en 2022, qui avait éteint tout espoir de le voir évoluer chez les Merengue cette année-là, un accord autour d’une prime XXL avait été passé, récompensant la fidélité du Français s'il allait au bout de son bail. Mais son choix de partir libre remet en question le versement de cet argent.

« Le PSG espère ne pas dépenser entre 100 et 200 millions d’euros"

Dans une session de question/réponse pour Le Parisien , Dominique Sévérac a livré quelques informations sur les discussions entre le PSG et Kylian Mbappé à propos de cette prime. Et les négociations seraient encore en cours : « Il y a encore des discussions sur l'abandon de primes. Le PSG espère ne pas dépenser entre 100 et 200 millions d'euros qu'il avait prévu de verser à l'attaquant. Des sommes vertigineuses. Chaque camp se raidit et les discussions sont âpres. »

Une relation glaciale avec Nasser Al-Khelaïfi