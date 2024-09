«Ravi de payer », le PSG se lâche pour une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ousmane Dembélé a inscrit un remarquable doublé samedi soir avec le PSG en championnat contre Brest, assumant pleinement son statut de star de l'effectif parisien. Et Luis Enrique n'a pas caché son bonheur après la rencontre pour l'attaquant de l'équipe de France, indiquant qu'il était prêt à payer pour admirer son talent.

Lors du mercato estival 2023, le PSG avait déboursé pas moins de 50M€ pour recruter Ousmane Dembélé (27 ans) en provenance du FC Barcelone. L'attaquant de l'équipe de France, censé faire oublier Neymar qui venait d'être vendu en Arabie Saoudite, a d'ailleurs hérité du numéro 10 au sein du club de la capitale. Et après un premier exercice 2023-2024 pas forcément convaincant au niveau des statistiques (3 buts et 9 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1), Dembélé démarre beaucoup plus fort en ce début de saison avec le PSG.

PSG : Une star fait déjà oublier Mbappé ? https://t.co/DNhBY8j6Fz pic.twitter.com/OYjxnl0p4I — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Dembélé taille patron contre Brest

Samedi soir, l'ancien joueur du Barça a inscrit un doublé contre Brest (3-1), portant donc son total à 3 buts et 3 passes décisives en seulement 4 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Ousmane Dembélé semble donc avoir enfin trouvé son rythme de croisière sur le front de l'attaque du PSG, ce qui n'est pas pour déplaire à Luis Enrique. Le coach espagnol n'a pas manqué de déclarer sa flamme à l'international français en conférence de presse d'après-match, et confie qu'il serait lui aussi prêt à payer pour le voir jouer chaque week-end avec le PSG.

« Ravi de payer parce que c'est un joueur différent »

« Je suis un grand admirateur d’Ousmane Dembélé depuis de nombreuses années. Pour moi, en tant que supporter, s'il faut payer un billet pour voir un homme prénommé Ousmane Dembélé jouer, je suis ravi de payer parce que c'est un joueur différent. C'est un joueur qui peut arriver de la droite ou de la gauche, il tire, on ne sait pas s'il est droitier ou gaucher, il sait casser le rythme, il produit un travail défensif, il est intelligent dans le pressing, il fait des passes décisives. Il fait partie de ces joueurs différents », a expliqué Luis Enrique. Dembélé appréciera...