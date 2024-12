Qatar : Voilà la réponse pour la vente du PSG

Jean de Teyssière

En ce début de semaine, une bombe a été lâchée par la presse française : le Qatar pourrait vendre le PSG en cas d’offre alléchante. 13 ans après avoir acheté le club de la capitale, le Qatar montrerait un désintérêt grandissant depuis 2022. Mais un porte-parole de QSI a largement démenti, tout en rappelant les projets XXL de l’actionnaire.

Le PSG est-il à vendre ? C’est en tout cas l’information révélée par le journal L’Équipe. QSI, le propriétaire du du PSG depuis 2011 pourrait être tenté de lâcher le club en cas d’offre importante. Une sacrée nouvelle pour un club qui est en difficulté ces derniers temps, notamment en Ligue des Champions.

«C’est complètement faux»

Mais le porte-parole de QSI, propriétaire du PSG, s’est livré pour le journaliste anglais Ben Jacobs à propos de cette nouvelle rumeur : « C'est complètement faux, le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine. »

«Ils viennent de dépenser 350M€ pour Poissy»

« Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy, d'autres agrandissements majeurs au Campus viennent d'être annoncés, et cherchent à investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans le football, le sport et le divertissement, mais apparemment, nous cherchons à vendre » a-t-il conclu. Une manière de rapidement mettre les points sur les i et de rassurer les supporters du PSG.