PSG - Zaïre-Emery : L’annonce pessimiste de Riolo

A seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery a crevé l’écran la saison dernière au PSG. Titulaire indiscutable de Luis Enrique, l’international français s’est affirmé comme le présent et le futur du club de la capitale. Alors que le talent de Zaïre-Emery en a impressionné plus d’un, certains sont plus dubitatifs. C’est notamment le cas de Daniel Riolo.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier au PSG, Warren Zaïre-Emery s’est ensuite affirmé sous les ordres de Luis Enrique. L’Espagnol n’a pas hésité à faire confiance au jeune Parisien, qui lui a bien rendu sur le terrain. En effet, à 18 ans, Zaïre-Emery a impressionné tout au long de la saison. Il va toutefois falloir encore confirmer face à certains doutes…

Zaïre-Emery n’est pas « un crack » ?

Si Warren Zaïre-Emery a reçu des compliments par centaines avec ses performances sous le maillot du PSG, Daniel Riolo se veut plus mesuré concernant le crack du club de la capitale. En effet, lors de L’After Foot, il a lâché à propos de Zaïre-Emery : « Je ne suis pas convaincu que ce soit un titulaire et même un crack Zaïre-Emery. Je n’ai jamais dit que ça l’été ».

Quel rôle pour Zaïre-Emery au PSG cette saison ?

Si Warren Zaïre-Emery était titulaire indiscutable au PSG la saison dernière, la question est de savoir quel sera son rôle lors de l’exercice qui arrive. En effet, les places au milieu de terrain pourraient valoir chère. Outre WZE, on va retrouver à Paris : Vitinha, mais aussi Fabian Ruiz, qui sort d’un très gros Euro. A cela, il faudra ajouter Joao Neves, proche de signer au PSG, et possiblement une deuxième recrue au milieu de terrain.