PSG - Verratti : Un vieux clash relancé sur les réseaux sociaux !

C'est un fait, Daniel Riolo n'a jamais été un grand fan de Marco Verratti qu'il a souvent clashé tout au long de son passage au PSG, et surtout sur ses dernières années dans la capitale. L'éditorialiste de RMC a d'ailleurs relancé ce vieux clash avec un commentaire acide à l'encontre du milieu de terrain sur X.

Passé par le PSG entre 2012 et 2023, Marco Verratti (32 ans) a été poussé vers la sortie par Luis Enrique l'été de son arrivée au Parc des Princes. Le coach espagnol a préféré miser sur des profils plus jeunes, comme celui de Vitinha, et Verratti a donc quitté le PSG pour signer au Qatar, du côté d'Al-Arabi, avec un transfert de 50M€ à la clé.

Avant lui il y avait un type qui jouait au milieu avec le n6, on a oublié son nom … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 11, 2025

Riolo, le fidèle détracteur de Verratti

Durant ses onze années passées au PSG, Marco Verratti a très régulièrement été clashé par Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot, sur RMC Sport, ce dernier ayant constamment pointé du doigt le manque de progrès de l'international italien au fil de sa carrière ainsi que son hygiène de vie contestable. Et Riolo a de nouveau évoqué le cas Verratti mardi soir...

« On a oublié son nom »

Sur X, en répondant à un article relatant les propos de Luis Enrique qui encense Vitinha et son apport dans l'entrejeu du PSG, Daniel Riolo a de nouveau clashé Marco Verratti sans pour autant le nommer : « Avant lui (NDLR : Vitinha) il y avait un type qui jouait au milieu avec le n6, on a oublié son nom … », écrit Riolo. Le message est clair.