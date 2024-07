PSG : Une très bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique !

Jean de Teyssière

Depuis presque deux saisons complètes, Presnel Kimpembe n’a pas pu jouer sur les terrains de football. Le défenseur central français a vécu deux saisons de galère, marquées par sa rupture du tendon d’Achille difficile à guérir. Mais cet été, tout semble s’éloigner avec son retour à l’entraînement, sans aucune gêne. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique qui va récupérer un défenseur expérimenté.

Depuis le 15 juillet, les joueurs du PSG reprennent progressivement le chemin de l’entraînement. Parmi eux, une nouvelle tête comparée à la saison dernière : Presnel Kimpembe. L’international français est de retour et compte bien enfin faire une saison complète.

Kimpembe affiche sa bonne humeur

Après trois semaines de vacances, dont une petite virée à l’île Maurice, Presnel Kimpembe a fait partie des premiers joueurs parisiens à reprendre le chemin du Campus PSG. Selon Le Parisien, le champion du monde 2018 diffuse largement sa bonne humeur, accueille et taquine les nouvelles têtes, ainsi que les titis parisiens. Comme débarrassé de ses maux.

Plus aucune gêne pour Kimpembe

Presnel Kimpembe peut aborder la saison qui arrive avec le PSG avec plus de sérénité qu’avant. L’international français peut enfin jouer normalement au football sans ressentir de gêne. Selon Le Parisien, les douleurs ne sont plus qu’un mauvais souvenir et Luis Enrique peut compter sur une «recrue» de choix en défense centrale.