PSG : Une star oubliée après ce transfert à 20M€ ?

Alexis Brunet

Face à la Real Sociedad mardi soir, Kylian Mbappé a brillé. Le Français a été double buteur, mais un de ses coéquipiers a aussi brillé, dans un autre registre. Lucas Beraldo a été très propre en défense centrale, et il a brisé de nombreuses lignes par sa qualité de relance. Une prestation qui a complètement fait oublier l'absence de Marquinhos à Daniel Riolo.

Le PSG ne s'est pas montré très gourmand lors du mercato hivernal. Le club de la capitale a tout de même mis la main sur deux nouveaux joueurs. Les dirigeants parisiens ont recruté Gabriel Moscardo, qui arrivera à Paris l'été prochain, et Lucas Beraldo, qui lui a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers.

Beraldo a impressionné contre la Real Sociedad

Arrivé cet hiver à Paris, Lucas Beraldo s'est intégré très rapidement à son nouvel environnement. Luis Enrique lui fait déjà grandement confiance, et lui a offert beaucoup de temps de jeu depuis son arrivée au PSG. Le Brésilien était d'ailleurs titulaire contre la Real Sociedad, et il a brillé. L'ancien joueur de Sao Paulo s'est montré très serein, se permettant même quelques relances de grande classe.

PSG : Mbappé sur le départ, le vestiaire lui envoie un message https://t.co/vUCeaC8m9I pic.twitter.com/pxGvdRedvX — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Beraldo fait oublier Marquinhos à Daniel Riolo