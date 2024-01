PSG : Une polémique éclate, Kylian Mbappé prend position

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dernièrement, plusieurs joueurs se sont plaints du rythme effréné dans les championnats majeurs européens, une situation qui ne va pas s’arranger avec le nouveau format à venir de la Coupe du monde des clubs décidé par la FIFA. Interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé appelle à une « réflexion commune » pour s’organiser au mieux.

Chaque saison, les joueurs sont soumis à un nombre important de matches avec leur club et leur sélection, alors que la FIFA a dévoilé le mois dernier le format de la nouvelle Coupe du monde des clubs qui verra le jour à l’été 2025, avec 32 participants. Certains joueurs ont déjà pris la parole par le passé pour pointer du doigt ce calendrier chargé, à l’instar d’Aurélien Tchouameni il y a quelques mois. « Évidemment qu’on joue trop de matchs, c’est une surprise pour personne. Aujourd’hui, c’est rare d’avoir une semaine à un seul match , pestait l’international français du Real Madrid . Ça se matérialise par des blessures, ce sont aux instances et aux joueurs de taper du poing sur la table, on a l’impression que ça ne va pas s’arranger avec de nouvelles compétitions. Il faut faire quelque chose. Quand c’est trop, ça devient un problème ».

« Nous sommes en train de nous approcher du modèle de la NBA »

Interrogé par GQ , Kylian Mbappé a livré son point de vue sur le sujet : « Nous sommes en train de nous approcher du modèle de la NBA avec des saisons à soixante-dix matchs. Personnellement je ne suis pas contre jouer autant, mais nous ne pourrons pas être bons à chaque fois et donner au public le spectacle attendu. En NBA, les joueurs ne jouent pas tous les matchs et les franchises pratiquent le load management (laisser au repos, des stars de l’effectif qui ne sont pas blessées, ndlr). Mais, aujourd’hui, si je décidais de dire ‘je suis fatigué, je ne joue pas samedi’, ça ne passerait pas. »

« Je ne veux pas faire le donneur de leçon, mais... »