Deschamps a tranché pour ce joueur du PSG

Amadou Diawara

Depuis son transfert vers le PSG, Randal Kolo Muani n'est pas dans son assiette. Malgré tout, Didier Deschamps fait toujours confiance à son attaquant. Ainsi, le sélectionneur des Bleus devrait convoquer Randal Kolo Muani pour le rassemblement du mois de mars. Toutefois, si sa situation au PSG venait à se détériorer davantage, le joueur de 25 ans pourrait être privé de l'Euro 2024.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a jeté son dévolu sur Randal Kolo Muani. Après négociations avec l'Eintracht Francfort, le club de la capitale a réussi à boucler le transfert de l'attaquant français pour une somme proche de 90M€.

Deschamps fait toujours confiance à Kolo Muani

Toutefois, Randal Kolo Muani est à la peine depuis sa signature au PSG. En effet, le nouveau numéro 23 parisien a du mal à évoluer à son plus haut niveau depuis son transfert. Ce qui pourrait lui couter cher en équipe de France.

Kolo Muani en sursis avant l'Euro 2024 ?