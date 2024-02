PSG : Un scandale raciste est dénoncé après la grosse frayeur de Mbappé

Axel Cornic

A une semaine du 8e finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad, les supporters du Paris Saint-Germain ont tremblé pour Kylian Mbappé. Ce dernier a en effet été victime d'un coup assez violent à la cheville de la part de Lilian Brassier, qui a écopé d’un carton rouge.

La malédiction de l’hiver a failli frapper une nouvelle fois. Impliqué dans les 8èmles de finale de Coupe de France, le PSG a vu Kylian Mbappé être victime d’un vilain coup de la part de Lilian Brassier, défenseur du Stade Brestois. La peur a été grande, mais finalement l’attaquant a pu terminer la rencontre.

Coup de théâtre au PSG, un contrat secret va tout changer https://t.co/guv29OyCP2 pic.twitter.com/OILNy0v4Fp — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Le Stade Brestois apporte tout son soutien à son joueur Lilian Brassier, cible de propos injurieux et racistes sur ses réseaux sociaux »

Ce n’est pas le cas de Brassier, qui a écopé d’un carton rouge et pourrait se voir infliger pas moins de trois matchs de suspensions. Ce jeudi, le Stade Brestois a toutefois publié un communiqué pour défendre son joueur, victime de « propos injurieux et racistes ». « Le Stade Brestois apporte tout son soutien à son joueur Lilian Brassier, cible de propos injurieux et racistes sur ses réseaux sociaux à l’issue de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois dans le cadre des 8èmes de finale de la Coupe de France ce mercredi, au Parc des Princes » peut-on lire dans le communiqué publié par le club breton.

« Le club va évaluer les différentes poursuites pénales possibles »