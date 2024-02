PSG : Un joueur éjecté a cause des soirées ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ depuis le début du mercato hivernal, Nordi Mukiele n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique qui ne lui accorde pas de temps de jeu. Et il semblerait que les sorties nocturnes à répétition du latéral droit justifient ce nouveau statut d’indésirable au PSG.

Nordi Mukiele et le PSG, ça sent la fin ? Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 avec le club de la capitale, le latéral droit de 26 ans semble se diriger tout doucement vers la sortie. La faute à un statut d’éternel remplaçant, puisque Luis Enrique ne compte pas du tout sur lui et lui préfère même Warren Zaïre-Emery et Carlos Soler en l’absence d’Achraf Hakimi au PSG.

« L’organisateur des soirées »

Au micro de RMC Sport , Daniel Riolo avait récemment fait des révélations sur les excès nocturnes de Nordi Mukiele, ce qui expliquait cette situation compliquée au PSG : « Luis Enrique ne veut plus de Nordi Mukiele, et on sait pourquoi. C’est à cause des sorties. C’est un peu l’organisateur des soirées, Luis Enrique a fini par le savoir et il n’en veut plus. Il ne lui fait plus confiance », indiquait l’éditorialiste.

« La fête tous les soirs »