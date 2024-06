PSG : Un joueur de Luis Enrique brille en Allemagne !

Arnaud De Kanel

Vivement critiqué lorsqu'il porte la tunique parisienne, Fabian Ruiz est l'un des hommes forts de ce début d'Euro 2024. A l'instar de ce que réalise Vitinha avec le Portugal, le milieu de terrain du PSG se montre à son avantage avec l'Espagne. Ses deux premières prestations en Allemagne ne sont pas passées inaperçues.

L'Euro 2024 a démarré très fort et il nous offre une phase de poules très intéressante. Après deux matchs, une équipe tire son épingle du jeu : l'Espagne. Les hommes de Luis De La Fuente produisent un jeu flamboyant magnifiquement incarné par Fabian Ruiz. Pourtant décrié au PSG, le milieu de terrain espagnol affiche un niveau de performance assez impressionnant et il régale toute une nation qui se met à rêver de soulever un nouvel Euro, 12 ans plus tard.

Fabian Ruiz en feu avec la Roja

Fabian Ruiz marche sur l'eau depuis le début de l'Euro. Auteur d'un but et d'une passe décisive lors du premier match face à la Croatie, l'Espagnol avait reçu le trophée de meilleur joueur de la rencontre. De nouveau titulaire face à l'Italie, le milieu de terrain a rayonné sans pour autant être décisif d'un point de vue statistique mais son apport est indéniable. Il pourrait être amené à démarrer sur le banc face à l'Albanie ce lundi soir afin de se reposer, lui qui est désormais l'une des pièces maitresses de l'équipe de Luis De La Fuente, un sélectionneur complètement sous le charme de son joueur.

De La Fuente adore Ruiz