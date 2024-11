PSG : Un coup historique pour le successeur de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le PSG tient peut-être l’héritier de Kylian Mbappé avec Bradley Barcola. Ayant démarré la saison en trombe, l’international français est le meilleur buteur de la Ligue 1. Et s’il venait à terminer l’exercice 2024-2025 en tant que tel, l’ailier de 22 ans pourrait déjà marquer l’histoire du championnat de France.

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé un grand vide au PSG, et les dirigeants parisiens n’ont recruté personne pour le combler. Luis Enrique a alors misé sur les éléments déjà présents au club, et en particulier Bradley Barcola. L’international français a immédiatement pris la place de Kylian Mbappé sur l’aile gauche, et il a démarré la saison en trombe. Le joueur de 22 ans est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 réalisations, devant Jonathan David (7 buts) et Mason Greenwood (6 buts).

Mercato - PSG : Son transfert a choqué, il s’en frotte les mains ! https://t.co/WP2QfKbxLn pic.twitter.com/8Gb4Rh6KFK — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Barcola va succéder à Mbappé dans l'histoire de la Ligue 1 ?

S’il poursuit sur sa lancée et qu’il finit par être sacré meilleur buteur du championnat à l’issue de la saison, Bradley Barcola pourrait marquer l’histoire de la Ligue 1. Le crack du PSG deviendrait le deuxième ailier à obtenir un tel prix après Kylian Mbappé. Le nouvel attaquant du Real Madrid avait raflé cette distinction pour la première fois en 2018-2019. Le natif de Bondy a ensuite dominé le classement des buteurs les cinq années suivantes. Mais avant la star de 25 ans, aucun ailier n’avait réussi à devenir meilleur buteur. Eden Hazard était passé tout proche en 2011-2012, mais avait finalement vu Olivier Giroud terminer devant lui.

Barcola va rejoindre un très joli club ?

Dans l’histoire de la Ligue 1, c’est un numéro 9 qui a terminé presque à chaque fois meilleur buteur d’une saison. Jean-Pierre Papin l’a été à cinq reprises entre 1987 et 1993 avec l’OM, à l’instar de Carlos Bianchi (trois avec Reims, deux avec le PSG) et Delio Onnis (deux avec Monaco, deux avec Tours, un avec Toulon). Zlatan Ibrahimovic a pris le titre trois fois avec le PSG, tout comme Pedro Miguel Pauleta (un avec Bordeaux, deux avec le PSG) et Sonny Anderson (un avec Monaco, deux avec l’OL). Bradley Barcola pourrait donc réaliser un coup véritablement historique s’il venait à succéder à Kylian Mbappé et devenir le deuxième ailier à être sacré meilleur buteur cette saison. À suivre...