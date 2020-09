Foot - PSG

PSG : Tuchel affiche sa satisfaction pour Neymar et Mbappé

Publié le 26 septembre 2020 à 17h55 par La rédaction mis à jour le 26 septembre 2020 à 17h56

Pour la première fois de la saison, Thomas Tuchel pourra compter sur Neymar et Kylian Mbappé pour affronter Reims ce dimanche. L'entraîneur du PSG n'a pas caché sa satisfaction.