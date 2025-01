PSG : «Traité comme un esclave», il réclame son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG obtient une nouvelle chance dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien n'est plus intouchable au Napoli et une bonne offre pourrait être suffisante pour faire craquer Aurelio de Laurentiis, le sulfureux président de la formation italienne. Pour Revaz Chelebadze, ancien international soviétique, le départ de l'ailier cet hiver est nécessaire et indispensable.

Khvicha Kvaratskhelia n’a plus rien à faire au Napoli. C’est l’avis de Revaz Chelebadze, ancien international soviétique. Selon lui, l’ailier de 23 ans touche un salaire bien insuffisant au regard de ses performances sur le terrain.

« Il doit quitter Naples de toute urgence »

« Il doit quitter Naples de toute urgence. Il y a un tel manque de respect envers ce type ! Khvicha devient le meilleur joueur du pays et il a le 19e ou le 20e salaire de l'équipe. C'est tout simplement irrespectueux envers lui. A Naples, ils ne le respectent pas et l'utilisent comme esclave. De telles choses nuisent à l’estime de soi d’une personne. Ce serait bien si Khvicha rejoignait un club de haut niveau » a-t-il confié à Championat.

Luis Enrique a validé son profil

Cette porte de sortie, il pourrait la trouver en France. Le PSG suit la situation de Kvaratskhelia depuis plusieurs mois. « Je connais l’intérêt du PSG depuis longtemps. Luis Enrique voulait Khvicha depuis longtemps » a confié Chelebadze. Une réunion est prévue dans les prochains jours pour tenter de parvenir à un accord.