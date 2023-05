PSG : Surprise, Galtier enterre l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur à Troyes dimanche soir (3-1), le PSG semble se diriger vers un onzième titre de champion de France. Néanmoins, Christophe Galtier reste prudent et se méfie toujours du RC Lens, qui pointe à six points des Parisiens alors qu’il y a encore quatre journées à disputer. En revanche, l’entraîneur du PSG ne semble pas s’inquiéter de l’OM.

Grâce à sa victoire contre Troyes dimanche soir (3-1), le PSG a repris ses distances dans la course au titre. Le club de la capitale compte six points d'avance sur le RC Lens, tombeur de l'OM samedi (2-1). Les Marseillais sont donc relégués à la troisième place à huit longueurs du PSG, le tout à quatre journées de la fin de la saison. Par conséquent, Christophe Galtier ne voir que le RC Lens comme menace pour le titre.

Le PSG tient un crack, Galtier jubile https://t.co/qEgvnaNvDW pic.twitter.com/6U9H3u6GET — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Pour Galtier, la menace c'est le RC Lens

« Il reste douze points à distribuer. Nous recevons Ajaccio la semaine prochaine (samedi, à 21h). Nous restons sur de grosses contre-performances à domicile. Il faudra reproduire le même genre de match et l’emporter. Je ne vois pas Lens faire de faux-pas et il ne faut pas surtout que nous en faisions afin de ne donner espoir à personne », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de revenir sur la victoire contre Troyes (3-1).

«Nous faisons face à un second très performant»