Le vestiaire du PSG nage en plein bonheur… sans Messi !

Arnaud De Kanel

Le PSG a retrouvé le sourire en allant gagner à Troyes après une semaine extrêmement agitée. Le vestiaire aurait pu être divisé après l'affaire Lionel Messi mais finalement, ce ne serait pas le cas du tout. L'ambiance serait au beau fixe si l'on en croit Fabian Ruiz.

Vainqueur d'une modeste équipe de l'ESTAC, le PSG de Christophe Galtier s'est rassuré et a repris ses distances avec le RC Lens. Avec six points d'avance, les Franciliens abordent la fin du championnat sereinement et ils se dirigent vers le 11ème titre de leur histoire. Pourtant, le club a traversé une très grosse tempête cette semaine avec l'affaire Lionel Messi. Déjà divisé en deux clans, le vestiaire du PSG aurait pu être encore un peu plus fragilisé par ce nouveau scandale mais finalement, une excellente ambiance y régnerait selon Fabian Ruiz.

«Je suis très content de mon match»

Avant toute chose, l'Espagnol, troisième buteur de la soirée, a tenu à souligner le gros coup réalisé par le PSG. « Nous savions que ce serait un match difficile, que nous devions gagner. Les trois points étaient très importants pour s'approcher de notre objectif. Je suis très content de mon match mais surtout de celui de l'équipe. Le championnat n'est pas plié, il n'y a toujours rien de fait, mathématiquement rien n'est fait. Nous avons encore des matches et des points à aller chercher, chaque match nous rapproche de l'objectif. Nous devons continuer à avancer pour réaliser notre objectif le plus tôt possible », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport . Le PSG doit ce succès en partie à la bonne entente qui règne dans un vestiaire qui vivait sans Leo Messi car oui, l'Argentin, normalement sanctionné durant deux semaines, a effectué son retour à l'entrainement ce lundi matin.

«L'ambiance est bonne»