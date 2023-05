PSG : Un élément peut tout changer dans l’opération Mourinho

Benjamin Labrousse

Malgré un possible titre de champion de France à l’arrivée, la saison du PSG reste décevante. Les Parisiens n’ont pas été à la hauteur des attentes en Ligue des Champions notamment, ni dans le jeu et l’attitude proposée. Alors que l’été s’annonce agité dans la capitale, une possible arrivée de José Mourinho sur le banc parisien enflamme la toile. D’autant que les relations entre les directions romaines et parisiennes sont bonnes.

Ce lundi, RMC Sport annonçait que José Mourinho se rapprochait du PSG. L’entraîneur portugais actuellement en poste du côté de l’AS Rome, ne serait pas contre une possible arrivée à Paris la saison prochaine. Les décideurs parisiens et Luis Campos apprécient son profil d’entraîneur à poigne, capable de mobiliser ses troupes.

Les relations entre Mourinho et la Roma se tendent

Et à en croire les informations de la Gazzetta Dello Sport, les relations entre le « Special One » et l’AS Rome se tendent. En effet, la direction n’a pas apprécié les récentes déclarations du Portugais à l’égard de l’équipe.

