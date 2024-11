PSG : Surprise, Barcola s’est métamorphosé ?

Pierrick Levallet

Après quelques mois au PSG, Bradley Barcola avait fini par se faire une place intéressante dans le vestiaire parisien la saison passée. L’ailier de 22 ans, très percutant, avait néanmoins quelques lacunes à la finition. L’international français a néanmoins essayé de gommer cela avant l’exercice 2024-2025. Et il avoue s’être métamorphosé sous les ordres de Luis Enrique.

Arrivé au PSG lors de l’été 2023 en provenance de l’OL, Bradley Barcola a mis quelques mois pour se faire une place intéressante dans l’effectif de Luis Enrique. L’ailier de 22 ans, percutant sur son côté gauche, affichait néanmoins quelques lacunes à la finition. L’international français a alors tenté de corriger ses principaux défauts dans l’exercice. Et ses efforts portent leurs fruits (8 buts en 13 matchs cette saison).

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«J’ai beaucoup travaillé la finition»

Bradley Barcola avoue d’ailleurs s’être métamorphosé pour devenir efficace devant le but. « Un déclic ? C’est surtout une question de mentalité. Cela nécessite d’être plus concentré, d’avoir cette envie de marquer et faire marquer. Il faut vraiment mettre cela en place dans sa tête pour se dire : « Aujourd’hui, je dois faire quelque chose ! » » a d’abord confié l’attaquant du PSG dans un entretien accordé au Parisien.

«Il fallait que je prenne mes responsabilités»

« Une chose que je ne faisais pas la saison dernière ? Tirer, déjà. L’année dernière, on m’avait montré une statistique, je n’avais vraiment pas beaucoup de tirs. J’ai beaucoup travaillé la finition. Je me suis dit que dès que j’allais avoir le ballon pour tirer, il fallait que je prenne mes responsabilités. Et c’est ce que je fais » a ensuite ajouté Bradley Barcola. S’il flambe en Ligue 1, l’international français éprouve néanmoins quelques difficultés en Ligue des champions. Le PSG attend d’ailleurs qu’il débloque son compteur dans la prestigieuse compétition européenne cette saison. Reste à voir s'il saura le faire dès ce mercredi soir contre l'Atlético de Madrid.