PSG : «Spécial», Luis Enrique se lâche sur le Qatar

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, le PSG s’est imposé sur le fil face à l’AS Monaco (1-0) à l’occasion du trophée des Champions. Au terme d’une rencontre délocalisée à Doha, le coach parisien Luis Enrique s’est félicité de la belle prestation des siens, mais également de la tenue de cette finale au Qatar.

Le PSG déjà sacré en 2025. Le club de la capitale a glané un premier titre pour cette saison 2024-2025, avec une victoire face à l’AS Monaco ce dimanche après-midi lors du trophée des Champions (1-0). Un but dans les arrêts de jeu signé Ousmane Dembélé a délivré des Parisiens, qui jusque-là, dominaient sans réussir à concrétiser leurs occasions.

Achraf Hakimi prolonge l'aventure au PSG ! Ludovic Giuly en dit plus sur son impact et ses ambitions. 👀

➡️ https://t.co/dm8qHFYqsr pic.twitter.com/mVDGm9LPB7 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

« On est content d’avoir ce trophée »

« Après avoir eu 10 jours de vacances, car le coach nous a laissé 10 jours, ça a fait du bien, c’était difficile, on a mis de l’intensité, on a eu des occasions. Des deux côtés ça aurait pu basculer. Je suis content d’avoir marqué en fin de match. Encore un titre, c’est mon 4e au PSG. Je suis heureux. Monaco est une bonne équipe, en L1, on l’a vu que tout pouvait basculer. On avait su revenir. Tout peut se passer face à eux. On est content d’avoir ce trophée », confiait Ousmane Dembélé, élu homme du match, à l’issue de cette première victoire importante de l’année.

« C’était très spécial de jouer cette finale ici à Doha au Qatar »

De son côté, Luis Enrique s’est félicité de la prestation des siens, pour cette rencontre si « spéciale » au Qatar : « C’était un grand match, avec deux équipes qui jouent bien au foot. Le résultat est mérité et reflète notre domination, contre l’une des meilleures équipes en France et en Europe. Nous avons joué une bonne finale et c’est un titre important pour le PSG. C’était très spécial de jouer cette finale ici à Doha au Qatar, sur ce terrain, nous sommes très heureux de démarrer 2025 de cette manière », a lâché l'entraîneur parisien en conférence de presse d'après-match.